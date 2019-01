Le nombre d'attaques de requins en baisse en 2018 dans le monde

Le dossier international d'attaque des requins ( The International Shark Attack File ) a enquêté sur les 130 incidents présumés d'interaction entre le requin et l'homme survenus dans le monde entier en 2018. Parmi ces incidents, 66 cas (contre 88 en 2017) correspondent à des attaques de requins non provoquées par les humains et 34 cas sont le résultats d'attaques provoquées contre des humains. Les chercheurs définissent les "attaques non provoquées" comme des incidents dans lesquels une attaque sur des êtres humains "se produit dans l'habitat naturel du requin sans provocation humaine du requin" et les "attaques provoquées" quand un humain interagit de quelque façon qu'il soit avec un requin (pêche, shark feeding...).En 2018, il y a également eu moins de décès suite aux attaques de requins : 4 contre une moyenne annuelle de 6. Les 4 attaques mortelles ont eu lieu aux États-Unis, en Australie, en Égypte et au Brésil. C'est en Floride qu'il y a eu le plus de morsures de requins dans le monde.