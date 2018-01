Le niveau de la mer en Polynésie à la loupe

Rédaction web avec communiqué





Retrouvez l'étude publiée par Nature communications en cliquant ICI

Entre 2012 et 2015, une équipe internationale de chercheurs a étudié les micro-atolls de Polynésie française au cours de quatre campagnes successives. Les sites de recherche étaient disséminés sur 12 îles des archipels des Gambier, Tuamotu, Société et Australes. Objectif : mieux connaître le passé pour prévoir l’avenir.Les chercheurs ont souhaité connaître les niveaux marins passés pour comprendre l’influence de l’Homme sur l’environnement aujourd’hui. Leurs travaux doivent permettre d’affiner les prévisions liées au réchauffement climatique.Elias Samankassou, chercheur au Département des sciences de la terre de la Faculté des sciences de l’Université de Genève, explique dans un communiqué : "En nous concentrant sur les micro-atolls, de petits ilots formés par une variété spécifique de corail, les Porites, nous avons atteint une précision de l’ordre du centimètre."La parution indique que l’étude illustre parfaitement les phénomènes liés à la fonte des calottes glaciaires.Les scientifiques ont démontré qu’en Polynésie française, le niveau de la mer s’est élevé de manière régulière pour atteindre un pic à plus de 90 centimètres il y a environ 4000 ans avant de refluer jusqu’à son niveau actuel.Les chercheurs estiment cependant que la variation du niveau de la mer "n’a pas affecté toutes les îles étudiées de la même façon." Résultat : tous les points du globe ne sont pas égaux face à la montée des eaux.