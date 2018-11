Le musée de Tahiti et des îles déménage ses objets, petits et grands

Rédaction web avec Esther Parau Cordette et Jeanne Tinorua Tehuritaua

Chariot élévateur, camion grue, transpalette électrique… Il a fallu sortir les gros moyens pour déplacer les gros objets du musée de Tahiti et des îles, en prévision des travaux de rénovation qui devraient être lancés en début d’année.L’établissement a commencé mi-septembre à déménager ses collections au compte-goutte. Des salles d’exposition permanente, une grande partie des 600 objets exposés rejoindront les étagères de la réserve du musée, quand un petit tiers continuera à satisfaire l’œil du visiteur dans la salle d’exposition temporaire.Depuis une semaine, les choses se sont corsées avec les gros objets, pour lesquels il a fallu faire appel à un prestataire spécialisé. Après la baleinière et les pirogues disposées à l’extérieur la semaine dernière, les spécialistes du déménagement s’attaquent cette semaine aux grosses pierres."Le plus compliqué à déplacer, c’était un grand tiki en bois, confie Pascal Balthasar, logisticien de l’équipe appelée en renfort. Là, ça s’est fait à la force des bras parce que c’est une pièce particulièrement fragile. Il a fallu huit hommes pour le déplacer."Alors que les gros bras s’activent tout autour du musée, derrière les portes closes de la réserve, le personnel réalise un travail de fourmi. Il passe en revue les objets déjà déplacés afin de les inventorier, puis de déterminer où ils se reposeront le temps des travaux, qui devraient prendre fin en 2021.Les salles d’exposition permanente seront entièrement détruites et reconstruites, tout comme la salle de conférence et l’accueil. Même les jardins seront repensés. Seule la salle d’exposition temporaire restera telle quelle. Le musée restera ouvert pendant la durée du chantier.