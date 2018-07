Le monde entier se prépare à venir ramer à Tahiti

32 pays participants ;

pays participants ; 34 délégations ;

délégations ; 44 Para Athlètes ;

Para Athlètes ; 2074 athlètes dont 1043 Femmes ;

A J-15 de cette compétition internationale, une participation record de 34 délégations issues de 32 pays différents, est enregistrée pour ces mondiaux. Et avec plus de 2 000 athlètes inscrits, le plan d’eau du Taaone s’apprête à accueillir des rameurs venant du bout du monde.Chiffres Clés Participation :Certaines délégations, habituées des mondiaux arrivent en masse : Nouvelle-Zélande (552 rameurs) , Australie (234 rameurs), Hawaii (207 rameurs) et même le Brésil (202 rameurs) … On note également la présence de nombreux athlètes de pays que l’on attendait moins : Autriche, Allemagne, Hong-Kong ou encore Japon.