Le médecin des réfugiés de Nauru limogé, la pression monte sur Canberra

L'ONG Médecins sans frontières vient de recevoir l'ordre du gouvernement de Nauru de sa cesser sa mission auprès de ceux qui souffrent de problèmes psychiatriques. "La situation mentale des réfugiés détenus indéfiniment à Nauru est épouvantable", a expliqué le docteur Beth O'Connor, psychiatre de MSF. "Ces 11 derniers mois à Nauru, j'ai vu un nombre alarmant de tentatives de suicide et de cas d'automutilation parmi les réfugiés et demandeurs d'asile, hommes, femmes et enfants, que nous avons traités". D'après MSF, près de 900 migrants vivent sur Nauru depuis plus de cinq ans, dont 115 enfants.Nauru a traité les membres de MSF "de militants politiques". Ces critiques internationales s'ajoutent à celles d'Australiens qui demandent au Premier ministre conservateur Scott Morrison de transférer les enfants malades dans leur pays. Trois parlementaires de son propre parti ont réclamé publiquement l'évacuation des enfants et de leur famille. Morrison a laissé entendre qu'il recherchait un pays tiers pour les accueillir, comme la Nouvelle-Zélande voisine.



Rédaction web avec AFP