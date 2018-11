Le massage traditionnel veut se faire connaître

C’est au mois de mars dernier que l’association "Te rima faaora e ia hotu" s’est créée, avec pour objectif la mise en place annuelle d’un village de massage. Si le massage traditionnel local est mis en avant durant cet évènement d’autres régions y sont également représentées.



"Ce genre de rassemblement est important pour nous, pour qu'on se fasse connaître et faire profiter à un maximum de personnes notre pratique que ce soit par des massages traditionnels maohi, hawaiiens ou thailandais. Beaucoup de gens ne savent pas à qui s'adresser pour se faire masser et c'est donc important pour que l'on puisse partager nos savoir-faire." explique Adam Taufa, masseur de son état.



Treize masseurs traditionnels sont présents au village et si le massage et l’activité principale, la médecine traditionnelle, les plantes médicinales et ornementales y figurent également. Ouvert le 23 novembre, le village du massage accueillera le public jusqu’au 24 décembre, de 8H à 17H.



Rédaction web avec Naea Bennett