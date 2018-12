Le marché nord-américain au cœur du Tahiti Travel Exchange

D’après un communiqué

Cette année, l’Amérique du nord représentera près de 40% des parts de marché du tourisme en Polynésie française. Avec l’ouverture du ciel à la concurrence et notamment l’arrivée de la compagnie américaine United Airlines, cette part pourrait être encore plus importante en 2019.Tahiti Tourisme organise chaque année le Tahiti Travel Exchange, un rendez-vous annuel spécifique au marché nord-américain. L’objectif de cette rencontre est de réunir les professionnels du tourisme local et les voyagistes d’Amérique du nord, de favoriser les échanges, ainsi que de permettre aux partenaires locaux qui n’ont pas la possibilité de se déplacer sur les différents salons, au Canada ou aux États-Unis, de présenter et de promouvoir leurs produits et services.Pour cette 14édition, les rencontres se sont tenues ce mercredi à l’Intercontinental Tahiti. Près de 120 personnes des marchés nord-américains y ont assisté. Neuf voyagistes américains et cinq voyagistes canadiens étaient représentés. Parmi les nouveaux partenaires, le groupe Apple Leisure, United Vacations, Travel Impressions, Blue Sky Tours et Funjet Vacations, étaient également présents.Cette journée a également été l’occasion de former les agents internationaux sur les nouveautés de notre destination ainsi que les produits locaux. Ils ont notamment été sensibilisés à la culture, avec l’inscription du marae Taputapuatea au patrimoine mondial de l’Unesco et, d’autre part, à l’environnement avec le projet Coral Gardeners de Moorea. Des formations sur la perle de Tahiti ainsi que sur le mono’i de Tahiti ont également été proposées.