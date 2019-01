Le marché de la perle attire de plus en plus les hommes

Si la perle noire de Tahiti a toujours rencontré un franc succès auprès de la gente féminine, depuis quelques années, les bijoutiers de Polynésie observent une forte demande de la gente masculine."Les hommes sont de plus en plus en demande de bijoux. Certains, comme les métrosexuels, prennent davantage soin d'eux, ils sont plus soignés et sont parfois dans une mouvance hipster. Les Polynésiens aiment les perles et sont attachés à ce joyau des mers" explique Luc Arles, gérant de la boutique Arles Luc.