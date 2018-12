Le lycée de Papara a accueilli des lycéens maori

Rédaction web avec Thomas Chabrol

La semaine dernière, des élèves du lycée Te Wharekura o Maniapoto, en Nouvelle-Zélande, étaient de passage au lycée de Papara. L’objectif de ce déplacement était double : nouer des liens entre les deux établissements, mais aussi inspirer la jeunesse polynésienne, au travers d’un échange culturel, à parler les langues vernaculaires.Car à Te Wharekura o Maniapoto, tous les cours sont enseignés en langue maori. Et pour l’un des professeurs de reo maori qui faisait partie du déplacement, Matehaere Clarke, "le savoir de nos ancêtres est très important, tout comme la langue, et c’est un privilège pour nous de parler maori". "Je pense que les Tahitiens doivent aussi travailler en ce sens pour pouvoir transmettre à leur tour leur langue autochtone aux enfants."Cette rencontre visait aussi à susciter la curiosité des lycéens sur leurs origines. Un échange pour mieux comprendre les liens qui unissent les peuples du triangle polynésien. Un triangle qui, au sein du lycée maori, représenterait "la langue, la sociabilité et le respect".Un pied de "pua", symbole du lien entre les deux établissements, a même été planté dans l’enceinte du lycée de Papara. La délégation maori s’est aussi rendue sur un marae. D’autres visites à Taputapuatea ou encore au cœur de la Papenoo complèteront leur programme pour s’imprégner du mana.