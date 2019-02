Le lycée Taaone célèbre les archipels de la Polynésie

Chants, danses, sketchs... Durant 3 mois, les élèves de l’internat du Taaone se sont préparés pour cette fête annuelle de l'internat. C'est avec joie et une certaine fierté qu’ils ont exécuté leurs prestations, rendant ainsi hommage à leur archipel respectif.



"C'est chacun dans sa diversité, mais tous ensemble. On regroupe dans le lycée des élèves qui viennent de toute la Polynésie, et qui vivent, qui travaillent et qui réussissent ensemble" explique Philippe Beuchot, proviseur du lycée Taaone. "C'est un moment extrêmement important parce que c'est le moment dans l'année où les élèves vont pouvoir s'exprimer, montrer leur culture, leurs envies... et être pleinement investis pour l'établissement et pour les personnels encadrants" poursuit-il.