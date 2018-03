Le jeu "PHONE" : le nouveau GALAXY S9

Pour jouer, il suffit d'envoyer par SMS "PHONE" au 75 00 (prix du sms 102 xpf TTC).

La fin du jeu le 30 Avril



Description du lot:

Le Samsung Galaxy S9 est un smartphone équipé d'un écran Super Amoled incurvé de 5,8 pouces. Il embarque le processeur Exynos 9810 épaulé par 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage extensible. Comme le Galaxy S8, il profite d'un module caméra de 12 Mpix à l'arrière. Cette fois, il est possible de régler l'ouverture du diaphragme à f/1.5 ou f/2.4.

Tahiti Phone vous propose de jouer au jeu PHONE avec à la clés, un Samsung Galaxy S9 à remporter.