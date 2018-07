Le jeu "MANA" : gagnez une croisière de 2 nuits sur le Haumana

Tentez de remporter une croisière de 2 nuits sur le HAUMANA entre Bora Bora et Tahaa, valable pour deux personnes en cabine double, pour les croisières opérant en 2018.

- La valeur commerciale du lot correspond à 75 000 F cfp HT / personne.

- Les taxes de croisière s’élèvent à 1500 F cfp / personne et doivent être acquittées par les

passagers.



Pour gagner, envoyez MANA au 7500 (prix du sms 102 xpf TTC).

Tirage au sort le 16 juillet, bonne chance !





A NOTER : Les jeux sont ouverts à tous les abonnés, VINI et VODAFONE.



**************



Règlement :

- disponible sur notre site internet dans la rubrique "REGLEMENT DES JEUX SMS"

- déposé chez Maître Gérard LEHARTEL, Huissier de Justice.