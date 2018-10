Le jeu "HOE" : un Va'a Hoe à gagner pour Hawaiki Nui Va'a

FAI VA'A vous propose de jouer au jeu 'HOE' pour tenter de remporter un va'a hoe aux couleurs de la Hawaiki Nui. VIPER VA'A ajoute à ce package une rame et une paire de iato..



JEU :

Pour jouer, envoyez HOE au 7500 (prix du sms 102 xpf TTC).

1 seul gagnant remportera le va'a hoe, la rame et la paire de iato.



LOT :

La valeur commerciale totale du lot complet correspond à 215.000 cfp HT .





DATES :

Début du jeu 24 octobre 2018

Fin du Jeu 2 novembre 2018

Tirage au sort 2 novembre 2018 (pendant le direct de la Hawaiki Nui sur TNTV - vers 12h15)

Remise du lot 2° semaine de novembre 2018



Bonne chance !



A NOTER : Les jeux sont ouverts à tous les abonnés, VINI et VODAFONE.



***********************************************************



Règlement :

- disponible sur notre site internet dans la rubrique "REGLEMENT DES JEUX SMS"

- déposé chez Maître Gérard LEHARTEL, Huissier de Justice.