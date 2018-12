Le haut débit attendu le 18 décembre aux Tuamotu et aux Marquises

Le câble Natitua est branché et sa station d’atterrage a été officiellement mise en service, ce vendredi à Hitia’a. L’occasion également pour les parties concernées de concrétiser le co-financement de cette opération qui s’élève à 6,5 milliards de Fcfp. Ainsi, le président Édouard Fritch, le haut-commissaire René Bidal et le P-dg de l’OPT, Jean-François Martin, ont signé une convention de financement à hauteur de 55 % par l’Office des postes et télécommunications, et à hauteur de 45 % par l’État.Le haut-commissaire s’est déclaré "tout particulièrement heureux de signer la convention qui concrétise le financement du câble Natitua, à l’occasion de la mise en service de la station d’atterrage de Hitia’a o te Ra". "Ce câble bénéficie d’un appui financier de l’État à hauteur de 3,14 milliards Fcfp, soit 45% du coût global de cet investissement, provenant des subventions du ministère des Outre-mer, de l’agence du numérique ainsi que de la défiscalisation que vient d’accorder le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, qui avait pu mesurer l’impact de ce projet, lors de son déplacement en Polynésie française, en juillet dernier", a-t-il rappelé.Le câble sous-marin domestique Natitua relie Tahiti à une partie des îles des archipels des Tuamotu (Hao, Makemo, Fakarava, Arutua, Kaukura, Rangiroa, Manihi, Takaroa) et des Marquises (Hiva Oa et Nuku Hiva). Débutée en juillet dernier, la campagne de câblage s’est achevée à Taiohae, aux Marquises, au mois d’octobre.Au total, 2800 kilomètres de câble ont été posés par l’équipage du câblier Île de Batz. En outre, 10 îles des deux archipels concernés sont aussi, désormais, desservies par un réseau de faisceaux hertziens. Il s’agit de Amanu, de Faaite, de Apataki, de Tikehau, de Ahe, de Takapoto, de Ua Pou, Ua Huka, Fatu Hiva et Tahuata."Le câble Natitua permettra d’accéder au haut débit en multipliant par quinze le débit actuel, s’est réjoui le haut-commissaire. Il offrira ainsi de nouvelles perspectives de développement en matière de télémédecine, d’enseignement à distance ainsi que dans les domaines de l’e-administration et du tourisme. C’est un fantastique outil pour les Polynésiens mais aussi un formidable atout pour le développement économique du territoire."Après une série de tests, sa mise en service commerciale, pour les professionnels et les particuliers, est prévue le 18 décembre prochain.