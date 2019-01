Le haussaire a rendu visite aux travailleurs de la Saint-Sylvestre

Le haut-commissaire René BidaI a rendu visite, lundi soir, aux services travaillant la nuit de la Saint-Sylvestre, afin de manifester son soutien et sa gratitude à celles et ceux qui ont été mobilisés toute la nuit dans les unités d’assistance et de secours.



Une visite qui a débuté au centre d’incendie et de secours de Pirae où les pompiers se tenaient prêts à intervenir. Pour René Devendeville, c'était un peu le baptême du feu. Chef de corps adjoint, il était aux commandes de la caserne pour la première fois ce soir-là.



Plus loin, au service des urgences du Centre hospitalier de Polynésie française (CHPF), on s'organisait également pour la soirée. Parce que "c'est toujours une soirée qu'on appréhende un petit peu", confie Nolwenn Ribe, médecin des urgences. "On sait que c'est festif, qu'il peut y avoir des abus sous toutes leurs formes, donc on se prépare à avoir un afflux de patients en deuxième partie de nuit."