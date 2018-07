Le groupe Wane perquisitionné

Rédaction web

Radio 1 a annoncé jeudi que des enquêteurs de la direction de la sécurité publique et du groupe d’intervention régional de Polynésie française ont perquisitionné les bureaux du groupe Wane à Faa’a et le domicile du patron, Louis Wane.Selon nos confrères, les enquêteurs agissent dans le cadre d’une enquête préliminaire pour blanchiment ouverte à un signalement émis par Tracfin (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins). Il s’agit d’un service de renseignement placé sous l’autorité du ministère de l’Action et des Comptes publics. Sa mission est de lutter contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.Le parquet national financier vérifie pour l’heure certaines opérations financières entres la Polynésie française et l’étranger.