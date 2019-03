Le groupe Toahiva a des difficultés à trouver un lieu de répétition pour le Heiva

Rédaction web avec Hitiura Mervin et Esther Parau-Cordette

Et bien qu'il pleuve certains soirs, pour "Moon", il est hors de question de repousser les répétitions, le Heiva approchant à grands pas. Les danseurs ne rechignent pas, bien qu'au fond tous désirent la même chose : "C'est sûr que ça serait mieux d'avoir un endroit protégé pour quand il pleut (...), pour mieux s'entraîner et pour ne pas déranger le voisinage. En fait, on a un peu peur parce que ce n'est pas permis d'être là..." nous confie l'une des danseuses.Les nuisances sonores sont également au centre des préoccupations, en cause : l’orchestre. Mais que serait un Heiva sans des toere, des tari parau, quelques pahu tupa’i ? "Nous, musiciens, on a vraiment besoin de répéter presque tous les jours, parce que ce n'est pas un petit travail pour aller sur To'ata. C'est un grand travail et de gros sacrifices pour chacun d'entre nous. Après, si on nous dit, on peut pas aller là, là, ou encore là... où on va aller alors ? On est chez nous mais on n'est pas chez nous en même temps" déplore le chef d’orchestre du groupe.