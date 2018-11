Le grand inventaire

Polynésie, Grand Nord Arctique, Honduras, Namibie, Indonésie… autant de lieux dont la seule évocation fait rêver. Régions après régions, pays après pays, la collection dresse un inventaire complet de la diversité naturelle et culturelle de la Terre.

Habités par le désir de comprendre le monde, de le représenter et de le partager, l’équipe The Explorers, composée d’explorateurs, de scientifiques et des meilleurs techniciens de l’image a sillonné la planète. Voyages après voyages, escale après escale, ils collectent les petites et grandes histoires d'hommes, d'animaux et de plantes qui constituent l'identité profonde des terres traversées et livrent des récits étonnants et des images d’une qualité exceptionnelle.



Autant de trésors naturels ou de secrets immatériels bien gardés, autant de découvertes scientifiques, pour composer CE GRAND INVENTAIRE DE LA PLANETE.