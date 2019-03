Le grand inventaire de la Polynésie aux Marquises

© Capture



Les Marquises si chères au cœur de Paul Gauguin et de Jacques Brel seront la prochaine destination du Grand Inventaire. Les paysages extrêmes des îles, leurs sites archéologiques, leurs aires marines protégées, les Marquises s’ouvrent à nous. Sur place, l’équipe mené par Olivier Chiabodo fera la connaissance d’un couple, qui a fait le choix de vivre loin de tout, en parfaite harmonie avec la nature. Une philosophie de vie à l’image de ces îles, authentique…



Découvrez des images aériennes d’une qualité sans pareille. « Dans les cinq archipels, cela a été exceptionnel, les lumières, les couleurs, aussi bien le vert que le bleu, que les ocres du corail précise Olivier Chiabodo, producteur des documentaires. On tournait en 4k, quatre fois la qualité haute définition...Merci à tous les Polynésiens et à tous les partenaires, pour ce formidable patrimoine. »



Production : The Explorers Network