Le grand inventaire de la Polynésie à Rangiroa et Makatea

Martin-chasseur ©Ben Thouard



Rangiroa est le deuxième plus grand atoll au monde, par la superficie de son lagon. C’est en grande partie dans ces deux passes qui traversent l’atoll que les espèces marines sont les plus abondantes. L’équipe sous-marine nous emmène à la découverte de cette faune et de cette flore spectaculaires. Makatea est le plus grand atoll surélevé des Tuamotu avec des falaises de 80 mètres de haut. Pendant des années, cette île fut le centre économique de la Polynésie grâce à l’activité d’extraction des phosphates. En 1968 l’activité minière s’est brutalement arrêtée.



Découvrez des images aériennes et sous-marines d’une qualité sans pareille. « Dans les cinq archipels, cela a été exceptionnel, les lumières, les couleurs, aussi bien le vert que le bleu, que les ocres du corail précise Olivier Chiabodo, producteur des documentaires. On tournait en 4k, quatre fois la qualité haute définition...Merci à tous les Polynésiens et à tous les partenaires, pour ce formidable patrimoine. »





Production : The Explorers Network