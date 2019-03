Le grand inventaire de la Polynésie à Fakarava

© Capture



Destination Fakarava, un havre de paix apprécié par tous et un véritable un paradis pour les plongeurs. Aériennes, sous-marines, les images vous invitent au rêve.



« Dans les cinq archipels, cela a été exceptionnel, les lumières, les couleurs, aussi bien le vert que le bleu, que les ocres du corail précise Olivier Chiabodo, producteur des documentaires. On tournait en 4k, quatre fois la qualité haute définition...Merci à tous les Polynésiens et à tous les partenaires, pour ce formidable patrimoine. »



Production : The Explorers