Le gouvernement visite les chantiers du Port Autonome de Papeete

Rédaction web avec Tamara Sentis

Face à cette nécessité de changement, deux visions s’opposent. Soit agrandir et reconfigurer le port actuel, soit utiliser la passe du Taaone pour décharger les marchandises sur un remblai construit à l’Est. "Je pense que les installations actuelles peuvent être améliorées et qu'elles suffisent pour le commerce qu'on a aujourd'hui. (...) Améliorer les infrastructures actuelles, c'est de l'ordre de 6 à 10 milliards. Pour partir à l'Est, on serait dans les 30 à 35 milliards et on serait donc plus sur une vision à long terme sur les 15 ou 20 prochaines années" explique Jean-Paul Le Caill, directeur du port autonome de Papeete.Des études sont en cours pour départager les deux projets. Mais au vu de l’urgence de la situation, le réaménagement du port devrait débuter dès 2019. Le terminal de commerce et les quais de cabotage internationaux seront réaménagés et la plateforme de stockage sera élargie en retirant les hangars de dépotage. Pour accueillir de plus gros navires, il est aussi envisagé d’agrandir la passe de Papeete avec l’extraction de plus de 25 000 m3 de déblai : "Nous devons étendre les stockages d'hydrocarbures du côté Est" précise Edouard Fritch.D’autres études d’aménagement sont également en cours pour l’acquisition d’un dock flottant trois fois plus important que l’actuel, ou encore la construction d’un quai pour les thoniers près de la Papeava.