Le gouvernement veut plus de bois local dans les constructions

Rédaction web avec Tamara Sentis

Le bois polynésien davantage présent dans les constructions locales : c’est la volonté du gouvernement. Ce mercredi, en conseil des ministres, deux arrêtés qui instaurent un classement de la qualité du bois de Pinus produit dans les scieries polynésiennes ont été pris.Ce classement sera utilisable par les professionnels de la construction et permettra aux producteurs de bois de répondre aux appels d’offre. Jean-Christophe Bouissou, porte-parole du gouvernement, a commenté :« C’est un sujet qui est attendu. Aujourd’hui, il y a de la production dans les archipels des Marquises et des Australes. »A l’heure actuelle, le bois polynésien ne représente que 5% de la consommation de bois, alors que les forêts du Pays pourraient couvrir plus de la moitié de notre consommation. Ce classement doit permettre aux entreprises polynésiennes de se positionner sur les différents appels d’offres.« Nous avons surtout des appels d’offres avec des enveloppes budgétaires qui sont importantes notamment pour la construction des fare OPH donc il faudra se présenter aux appels d’offres et il faudra être compétitif. »