Le gouvernement adresse ses félicitations à Vaimalama

Ainsi le Président Edouard Fritch et le Gouvernement, « félicitent chaleureusement Miss Tahiti, Vaimalama Chaves, qui a été sacrée Miss France 2019, au terme de l’élection qui s’est déroulée, ce jour, à Lille. Notre Miss Tahiti, Vaimalama Chaves, a superbement représenté notre fenua, avec beaucoup de beauté, de charme, mais aussi avec l’authenticité, la simplicité et la gentillesse qui caractérisent nos îles.Tout au long de sa préparation à ce concours et lors de la soirée d’élection, notre Miss a su rester à la fois radieuse et déterminée, s’exprimant avec sincérité sur son parcours et ses convictions. Elle est la première Polynésienne à obtenir de nouveau ce titre, après le sacre de Mareva Galanter il y a 20 ans, et s’inscrit aussi dans une longue série où nos représentantes étaient, ces dernières années, très régulièrement aux places d’honneur.Le Président et le Gouvernement expriment leur joie pour ce titre de Miss France et remercient Vaimalama Chaves pour le bonheur et la fierté qu’elle apporte ainsi à toute la population ».De son coté, comme des milliers de Polynésiens, le président de l’assemblée Gaston Tong Sang a vécu en direct la magnifique soirée d'élection qui a vu le sacre de Vaimalama Chaves en qualité de Miss France 2019.« Vaimalama Chaves a su, par son charme, sa grâce, son intelligence et ses nombreuses qualités humaines, se distinguer de ses concurrentes, qui n'ont pas démérité, et ainsi convaincre le jury et conquérir le suffrage des milliers de téléspectateurs qui ont vu en elle la plus belle femme de France. Au nom de l'ensemble des représentants et du personnel de l'assemblée de la Polynésie française, le président Gaston Tong Sang adresse ses félicitations les plus chaleureuses à la nouvelle Miss France et salue cette victoire qui remplit d'émotion et de fierté le pays tout entier ».