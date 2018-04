Le front de mer sans voiture dimanche

Rédaction web avec communiqué

Dimanche prochain, on oublie les voitures le temps d'un après-midi et on sort les vélos, les rollers, les poussettes... Le 8 avril, la ville de Papeete organise "les dimanches du centre-ville".Une après-midi qui se déroulera boulevard Pomare où des activités pour petits et grands sont prévues. Stands de maquillage et bouées gonflables seront installés au parc Bougainville. Des sessions de tamure et de fitness seront organisées tout au long de l'après-midi.La ligue contre le cancer sera présente avec un espace infos santé et une vente de t-shirt. Une marche symbolique de trois kilomètres est prévue à 17 heures du côté de la place Vaiete.