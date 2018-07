Le foot au bout des doigts

Rédaction web avec Tamara Sentis

Non ceci n’est pas un match du mondial, mais pour eux, c’est presque aussi important. Ces joueurs de Fifa 18 se sont retrouvés ce matin à Punaauia pour se mesurer les uns aux autres. Tous ont l’habitude de jouer chez eux, en ligne ou entre amis, mais la plupart n’a jamais participé à une compétition."Ce tournoi n'a aucun rapport avec le mondial" précise d'emblée Paolo Lacharme animateur et commentateur de l'évènement pour l'association Tahiti Nui Arena. "C'est un tournoi exclusivement local. Qui sait, on trouvera peut-être le champion de Tahiti."Et des champions parmi le nombre de joueurs, il doit bien y en avoir. La compétition s’est étalée sur trois jours et a réuni près de 200 joueurs. Preuve de l’engouement des Polynésiens pour les jeux vidéo. D’ailleurs, les organisateurs eux même étaient surpris par le niveau des joueurs."Le niveau est variable, mais le haut du panier, c'est vraiment excellent. Sur les trois jours, j'ai vu des matchs et des joueurs d'une qualité irréprochable. Les Polynésiens n'ont rien à envier au niveau international, et cela sur n'importe lequel des jeux. Pas seulement sur Fifa".Quant à ceux qui se gaussent quand ils entendent le mot "sport" s'agissant de jeu vidéo. "Moi je n'ai pas de problème par rapport à cela. Je pense que l'on peut considérer cela comme un sport à part entière, tout comme les échecs et le billard. C'est un sport avec ses difficultés et ces spécificités, et quand on voit l'engouement et la dextérité des joueurs, car cela demande de la coordination entre les yeux et les doigts, oui il y a quand même une certaine qualité sportive à tout cela. C'est nouveau, et c'est normal que cela fasse un peu rire au début."L’association Tahiti Nui Arena invite à nouveau les joueurs, samedi prochain, au collège de Punaauia pour une Lan special Heiva. Au programme, des compétitions Fortnite et League of Legend, un marathon Just Dance mais aussi des ateliers culturels de tressage et de ukulele.