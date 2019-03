Le festival du uru et du taro revient à Papara

La commune de Papara organise du mardi 2 au vendredi 5 avril le festival du uru et du taro dans les jardins de la Maison pour tous.



Ce festival aura pour objectif de promouvoir la diversité des fruits et légumes. Des dégustations sous différentes formes, des ateliers divers, des témoignages, des conférences, des contes et légendes, des démonstrations de transformation ainsi que leurs utilisations multiples dans l’alimentation accompagnées d’une expo/vente seront proposés tout au long de l'événement.



Découvrez le programme :