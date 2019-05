Le fare va’a de Tehoro vandalisé

Rédaction web

Pommeaux de douches volés, robinets des lavoirs retirés, tuyaux coupés, déchets dans les lavabos... Les agents de la commune de Teva i Uta déplorent une nouvelle fois les actes de vandalisme commis au fare va'a sur le site de Tehoro, à quelques jours de la Tahiti Nui Va'a 2019 "Ce n’est pas la première fois ! Chaque année, nos agents sont obligés de vérifier avant chaque événement et toujours le même constat. Ce n’est plus possible ! S’il vous plaît, respectez le matériel que l’on met à votre disposition et merci de laisser les lieux propres. Gardons notre commune belle et propre !" peut-on lire sur la page Facebook de la commune de Teva i Uta (Mataiea Papeari).Pour rappel, la célèbre course de va'a revient pour une 12e édition du 30 mai au 1er juin. Une compétition qualifiée d’hors norme que TNTV va couvrir dans son intégralité, en exclusivité et en direct TV, WEB et Facebook Live.