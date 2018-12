Le fait main à l'honneur au 16e salon de Noël

Rédaction web avec Sophie Guébel et Esther Parau-Cordette

La tendance du fait main se confirme aussi du côté du prêt-à-porter. Frédérique Mouchet de l'atelier d'Enolyne réalise par exemple des robes vintage avec des tissus locaux. Une gamme qui séduit par sa fraîcheur et son côté glamour. Du 100% sur mesure, à la différence des boutiques traditionnelles : "Je trouve que les gens sont davantage attirés par le fait main. Quand on choisit quelque chose fait par des artisans, d'une certaine façon on choisit quelque chose qu'on aurait aimé faire soi-même. Ce sont des cadeaux personnalisés, qui viennent du cœur" explique la créatrice.Et des idées de cadeaux créatifs et authentiques, ce n’est pas ce qui manque au salon. Iera Tefaafana, présente depuis de nombreuses années, surprend à chaque édition. La réputation de sa gamme de paniers en pandanus de Rimatara n’est plus à faire : "Partout où l'on va dans les grandes centres commerciaux, on voit souvent des gens avec des voitures à roulettes. J'ai donc eu l'idée de faire des paniers à roulettes pour Noël".Pour faire des achats responsables et originaux tout en soutenant l’économie locale, rendez-vous donc au salon artisanat d'art à l'Assemblée. Il est ouvert tous les jours de 8 heures à 18 heures, sauf le lundi 24 décembre, où il fermera ses portes à 16 heures.