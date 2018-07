Le fa'a'ati fa'a'apu, victime de son succès

Mais la méfiance des consommateurs reste tenace. La plupart des participants étaient là pour apprendre à planter eux même. "quand on va au supermarché, on des produits issus de l'agriculture qui sont hyper cher et on ne sait pas d'où ça vient" nous confie une des visiteuses. "La petite famille quand elle consomme les produits que papa a planté, on est heureux. on se rend compte qu'il n'y a pas d'insecticide et surtout on connait la qualité du produit qu'on mange" nous confie une autre.

L’opération visait aussi à encourager les particuliers à cultiver eux même leur potager. "Manger local ce n'est pas qu'acheter au magasin, c'est aussi cultiver chez soi."

L’opération Fa'a'ati Fa'a'apu a été victime de son succès, plus de 100 personnes y ont participé. La Chambre d’agriculture promet d’en organiser d’autres avant la fin de l’année, peut être cette fois, dans une exploitation qui pratique l’agriculture raisonnée.

