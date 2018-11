Le difficile métissage du Caillou

Aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie, même les tribus sont métissées. Un joueur de football s’est marié avec une Tahitienne rencontrée à Tahiti ; un autre est tombé amoureux d’une Wallisienne croisée au marché. Les demis sont partout.



À Nouméa, Emmanuelle Darman vit à cent à l’heure. Cette chanteuse métisse indonésienne et métropolitaine ne souffre pas du racisme, mais regrette les tensions autour du référendum. Pour elle, les métis ne sont pas intégrés dans le projet calédonien.



"J’ai l’impression qu’on ne parle que de la communauté kanak et de la communauté européenne, confie-t-elle. Sauf que moi, certes ma maman est Lorraine, mais elle est arrivée ici quand elle avait deux ans, aujourd’hui elle en a 62, donc elle est Calédonienne, et je suis Calédonienne aussi. Finalement, on ne se retrouve pas aussi facilement qu’on pense dans ce genre de…, je n’ai pas envie de dire combat parce que c’est super péjoratif, mais en tout cas dans ce questionnement-là de communautés, que ce soit kanak ou comme on le dit ici, Blanc. Moi, je suis ni l’un ni l’autre."