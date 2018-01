Le conseil des ministres a acté le programme des vols de United Airlines en Polynésie

Rédaction web

La compagnie américaine a annoncé le 13 décembre dernier qu'elle allait effectuer des vols entre San Francisco et Papeete. Ce mercredi, le Conseil des ministres a acté le programme de vols de United Airlines pour la saison du 30 octobre 2018 au 28 mars 2019.United souhaite opérer trois vols hebdomadaires.Les horaires des vols sont ceux annoncés précédemment :UA 115 vols SFO-PPT les mardi, jeudi et dimanche, départ 14h45, arrivée 21h45UA 116 vols PPT-SFO les mardi, jeudi et dimanche, départ 23h45, arrivée 9h50 (+ 1 jour)United Airlines se positionne en tant que 4opérateur de vols entre les Etats-Unis et la Polynésie, après Air Tahiti Nui, Air France et prochainement French Blue.United Airlines est la plus importante compagnie aérienne américaine en termes de destinations desservies : 335 destinations, dans 50 pays, ainsi que 216 destinations domestiques. Cela représente environ 4 500 départs par jour, soit environ 143 millions de passagers transportés par an pour 1,6 millions de vols.