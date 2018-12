Le comité Taste of Tahiti visite le marché aux fleurs de Down Town en Californie

Rédaction web avec Rony Mou-Fat

"C'est un lieu extraordinaire, il y a l'embarras de choix de fleurs, de toutes les couleurs, de toutes les qualités... C'est vraiment super pour pouvoir se procurer de belles fleurs" déclare Kahealani Faatuarai Drollet, du comité Taste of Tahiti.On trouve aussi dans ce marché des plantes tropicales comme les oiseaux de paradis, les Opuhi.... et beaucoup de feuillages également. Mais même si les prix sont très attractifs, les fleurs du fenua ont bien plus de valeur : "chez nous, il y a le Tiaré tahiti qui est très parfumé, pas comme ici. C'est joli, mais ce n'est pas pareil" nous dit Laina Kimitete, du comité Taste of Tahiti.De retour au festival, Marylin va avec ses fleurs animer son atelier de confection de couronnes, et en même temps dresser les couronnes des danseuses de Te Ana Hotu pour leur spectacle lors du festival Taste of Tahiti.