Le coeur du Heiva i Tahiti 2018 bat sur TNTV

VOS SOIRÉES

Retrouvez Léticia Sclabas et Hitiura Mervin en direct de To’ata, pour suivre la Soirée de Remise des Prix en direct TV & WEB, dont Live Facebook. Après 8 sublimes soirées de concours, le Heiva i Tahiti 2018 touchera à sa fin. Le jury, présidé cette année par Moana’ura Tehei’ura, révélera les vainqueurs de cette édition. Qui succèdera à Tamariki Poerani en Hura Tau et à Nuna’a e hau en Hura Ava Tau ? Réponse le mercredi 18 juillet à partir de 19h30, en direct TV et WEB, dont Live Facebook.



Soirée des Lauréats

Samedi 21 juillet à 19h30

Après des mois de répétitions intenses, les lauréats de l’édition 2018 laisseront éclater leur joie sur la scène de To’ata en chantant et en dansant. Une explosion de talents et d’émotions que vous pourrez voir ou revoir sur votre chaîne.



Les intégrales des groupes

A partir du 24 juillet, découvrez les prestations des groupes de chant et de danses du lundi au vendredi à 11h00 et 16h45. Les prestations seront également disponibles sur TNTV Replay après diffusion à la télé.



Les intégrales des soirées

Du 22 au 29 juillet, vivez ou revivez l’intégralité des soirées du Heiva, en seconde partie de soirée sur TNTV.



Mercredi 18 juillet à 19h30