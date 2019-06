Le club de Pirae organise le 5ème plateau de la saison en catégorie U10 et U12

Rédaction Web

Il y avait environ 60 joueurs rassemblés sur le stade de Pirae. Parmi les inscrits, on compte quatre clubs : Papeete, Faa’a, Pirae et Punaauia. Comme à l’habitude, quatre ateliers techniques étaient proposés en plus des matchs. Etait présent pour l’évènement, Makalea Foliaki. Ce jeune joueur tahitien récemment devenu pro, n’a pas hésité à apporter son soutien aux jeunes équipes du fenua. De quoi donner aux jeunes, la motivation de se lancer dans une carrière professionnelle.