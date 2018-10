SOCIÉTÉ

Le climat aura faiblement rassemblé

Samedi 13 Octobre 2018 à 17:14 | Lu 117 fois

ENVIRONNEMENT - Timide mobilisation, ce samedi matin place Tarahoi, pour le sit-in en faveur du climat. Mais le collectif Nana sac plastique ne désespère pas, car il est plus qu’urgent de réveiller les consciences et de faire un geste pour notre planète, et surtout pour les générations futures.

