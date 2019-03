Le cirque des Samoa jusqu'à dimanche à Tahiti

Rédaction web

Après plus de six ans d'absence, le Magic Circus of Samoa s'est de nouveau installé à Tahiti pour quelques semaines. Ouvert depuis le 7 février sur le site de Outumaoro, le cirque rangera son chapiteau dimanche.Après Huahine, Bora Bora, Raiatea, Moorea, le cirque sans animaux fait rêver petits et grands spectateurs de Tahiti. Cette année, le cirque propose un spectacle nouveau : le globe de la mort. C'est une femme, Yudy, qui réalise l'acrobatie la plus dangereuse du spectacle.Si vous n'avez pas encore assisté à l'une de leurs représentations, sachez que vous avez encore jusqu'à dimanche.