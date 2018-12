Le cimetière de Taravao régulièrement profané

Rédaction web avec Naea Bennett et Thomas Chabrol

Les familles dénoncent un manque d’éducation et l'inaction de la commune pour un problème récurrent et qui ne date pas d’hier : "Cela ne se fait pas de voler des morts !" s'exclame Corina Voirin, signataire de la pétition."Là, on se lève et on dit stop, y'en a marre. Il faut penser à nous, les familles. Nous avons payé du marbre qui est très cher, et ils viennent salir et même casser" s'indigne Tamati. Les signatures d’une dizaine de familles ont déjà été recueillies avec une pétition. La mairie envisage de clôturer le cimetière l’an prochain. Mais pour l’heure, ce sont les familles qui continuent de nettoyer les tombes et de surveiller le lieu de repos de leurs proches.