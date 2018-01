Le chirurgien du CHPF suspendu pour manquements ne sera pas réintégré

Rédaction web

Suspendu deux ans par le président du Pays en mars 2017, le docteur Eric Faure avait été réintégré en mai, sur décision du juge des référés. Mais la réintégration a été cassée par le Conseil d’État début janvier. L'affaire est revenue devant le tribunal administratif. Le chirurgien vasculaire et thoracique au CHPF réclame sa réintégration.La direction de l'hôpital reproche notamment au praticien d’avoir manqué aux devoirs de réserve et d’obéissance qui s’imposent à tout fonctionnaire. Mais aussi d'avoir eu des excès de colère.En août 2016, alors qu’il était d’astreinte, le médecin avait "refusé de se déplacer pour prendre en charge un abcès d’un enfant de 4 ans" avant de ne plus être joignable.Un rapport le concernant avait été demandé et concluait à "une ambiance de dictature et de pressions morales" au bloc.Ce mardi, le tribunal administratif en rendu son jugement : la demande du docteur Faure d'annuler sa suspension a été rejetée.