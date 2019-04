Le chantier électrique de la côte Est touche à sa fin

Le chantier, qui aura perturbé la circulation de la cote Est, aura aussi permis d’offrir du travail à près d’une centaine de ses habitants.

"Lorsqu'on a lancé les appels d'offres, on a prévu des clauses de réinsertion, ce qui a permis pour de la main d'oeuvre nécessaire supplémentaire -pour ce genre de gros chantiers, de travailler avec les maires et les communes afin de privilégier l'embauche dans les communes elles-mêmes au plus proche du chantier" explique Alain Chane, directeur général de la TEP.



Et l’intérêt de ce chantier n’est pas uniquement sécuritaire puisqu'il va favoriser l’implantation d’éventuels projets de productions d’énergies renouvelables sur la côte Est pour permettre au Pays d’atteindre son objectif de 75% d’électricité propre en 2030. "On a des projets en hydroélectricité. Actuellement dans les tuyaux, c'est le photovoltaïque qui a le vent en poupe. Il faut anticiper tout ça. C'est grâce à ce nouveau réseau que nous allons pouvoir transporter et accueillir des nouveaux producteurs" déclare Antonio Perez, représentant à l’APF et président du conseil d’administration de la TEP.