Le chantier de l'esplanade Jacques Chirac bientôt terminé

L’esplanade d’un hectare se transforme. Derrière les palissades du chantier, deux bâtiments ont déjà pris forme. Le bistro du port et un restaurant. Un autre bâtiment est prévu pour l’accueil des plaisanciers. L’architecture des lieux a été pensée pour évoquer le monde maritime. "L'unité de restauration est côté jardin. Et dans l'ensemble de l'aménagement de l'esplanade, on a successivement le restaurant, le parvis qui sera l'espace public, le bistro de port, puis après le bureau de port qui est lié à la marina. Et après un petit local technique de désarmement pour la marina" explique Boris Peterman, directeur technique du Port autonome de Papeete.



Le restaurant avec toit en pandanus sera implanté dans la partie sud. Côté nord, le bistro du port aux lignes plus élancées est orienté vers la marina. C’est le seul bâtiment avec un étage. Sa terrasse rappelle le pont d’un paquebot.