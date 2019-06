Le chanteur Ah-Ky Firuu nous ouvre les portes de son "palais de la mer"

Rédaction web avec Laure Philiber, Jessica Doucet-Tuahu et Rony Mou-Fat

Chaque jour, l'artiste de Maupiti reçoit des visiteurs à qui il fait découvrir son royaume de corail et ses particularités : "Il y a de la ferraille pour que ça tienne bien dedans, du sable, des graviers et du béton. (...) Je raconte comment j'ai fait le palais de la mer, comment j'ai taillé, comment j'ai été inspiré, comment j'ai imaginé... Et je raconte la légende de Maupiti. Et je leur montre les poissons, les varo d'argent, les coquillages dans la mer..." nous dit-il.Les fans de Ah Ky Firuu auront bientôt l’occasion d’entendre à nouveau le chanteur : "Je cherche un producteur pour faire mon 14e CD que j'aimerai appeler 'Cœur étoile' et qui parle du palais de la mer".