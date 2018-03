Le champion bientôt de retour au fenua

Deux médailles d’or et une sélection en équipe de France Juniors. Rahiti de Vos peut être fier de son palmarès. Les championnats de France de natation en bassin de 50 m se sont déroulés du 8 au 13 avril dans le complexe de l’Odyssée à Chartres. Les titres de champion de France Juniors étaient également décernés au cours de cette même compétition. En tout ils étaient trois nageurs polynésiens à participer : Stéphane Debaere, âgé de 24 ans et licencié à Talence, Hugo Lambert, âgé de 20 ans et licencié à Chalon/Saône et enfin Rahiti de Vos qui n'a que 18 ans et qui est licencié à Nice. Ce dernier a obtenu 2 titres de champion de France Juniors sur le 400m et sur le 800m Nage Libre. Sur chacune de ses courses, Rahiti a réalisé le minima imposé par la fédération, ce qui lui permet d’être sélectionné en équipe de France Juniors pour les championnats d’Europe qui se déroulent à Dordrecht (aux Pays Bas) du 09 au 13 juillet. Stéphane Debaere s’est brillamment qualifié dans la prestigieuse finale du 100m Nage Libre aux cotés des Manaudou, Agnel et Gillot. Il réalise une belle performance en se classant 7ème. Il s’est également illustré au 50m Nage Libre où il réalise le 10ème temps en finale. Hugo Lambert a participé aux 1/2 finales du 100m et 200m Nage Libre, Hugo continue de progresser et se hisse parmi les 15 meilleurs nageurs français sur ces distances. Avis aux fans : Rahiti de Vos rentre à Tahiti en fin de semaine pour rester du 19 au 25 avril.