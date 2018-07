Le centre Papa nui à l'ère du numérique

Du tactile au bout des doigts. Grâce au soutien de l’église des Saints des derniers jours, le centre Papa nui à Taunoa, se dote de tablettes numériques. Cette action de solidarité est conduite par la cellule de l’église Latter Day Saint Charities. Ce don répond aux besoins de l’association Fare Heimanava, explique Arthur Perry, missionnaire : "LDS Charities est là pour voir les besoins des associations. Le directeur a demandé ces tablettes pour améliorer la progression de ces jeunes dans leur apprentissage pédagogique."



> Des méthodes d'apprentissage modernisées



Dans la salle de classe, où les adolescents poursuivent un apprentissage scolaire adapté, un petit groupe allume les tablettes. Ce n'est pas la première fois pour certains, déjà à l'aise avec les écrans tactiles. Les jeunes du centre Papa nui se forment au centre de lecture de Pirae. La structure spécialisée accueille 38 adolescents et jeunes adultes trisomiques et déficients mentaux.



Avec cet équipement neuf au sein de la structure d'accueil, les méthodes d'apprentissage vont se moderniser. Le numérique permet d’adapter de façon ludique, les différents projets de l'association. Stéphane Marandin, directeur de l'association, souhaite que "l'utilisation des tablettes soit réservée à la salle de classe et aux apprentissages."



Les éducateurs du centre souhaitent ainsi assurer une continuité entre l’apprentissage traditionnel et l’ère du numérique. L’association Fare Heimanava planche actuellement sur un projet de centre de plus grande capacité destiné notamment aux jeunes adultes handicapés.

Thomas Chabrol