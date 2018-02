Le bébé d'une autre

Crédit photo : ABC StudiosTÉLÉFILM



Layla et Nate, un couple d'une quarantaine d'années, remariés en secondes noces, aimeraient avoir un enfant. Ils se rendent au cabinet du docteur Bianca Hartlin, spécialiste de la fertilité, qui leur conseille une FIV et soumet immédiatement Layla à un régime d'injection d'hormones à fortes doses. Les sautes d'humeur entraînées par les hormones et le nouveau contrat pour créer un parfum associé à Shannon, une starlette de télé-réalité, mettent lers nerfs de Layla à rude épreuve. De plus, c'est le moment que choisit Allison, la fille que Nate a eue d'un premier mariage, pour abandonner la faculté et revenir à la maison. Bianca se rapproche à la fois de Layla, qu'elle croise "par hasard" dans un magasin de vêtements pour bébés, et de Nate, à qui elle demande des leçons de golf.



Téléfilm réalisé par Dany J. BOYLE

Avec : Kelly SULLIVAN | Sofia MILOS | Gabriel HOGAN