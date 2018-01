Le ahima'a de Retina

Crédit photo : Atelier Tahiti Docs



Mama Retina vient de fêter ses 80 ans à Paea. C'est son père, dès l'âge de 10 ans, qui lui a transmis ce savoir-faire. Le ahimā'a est le four tahitien qui permet une cuisson à l'étouffée des aliments. Il est habituellement organisé lors d'événements importants.



En attendant la diffusion, découvrez quelques phrases en tahitien et leur traduction :

Fata i te ahimā'a = = Préparer le bois à l'intérieur du four.

'Ia ahu te ahimā'a e pī'ehi (ou pī'ahi) i te ahimā'a = Lorsque le four est suffisamment chaud, on aplatit le tas de pierres chauffées. 'Ia oti te pī'ehi, e rauai = Lorsque les pierres sont aplaties, on dispose des lames de tronc de bananier.

'Ia oti te mā'a i te 'āpapa, e ha'apo'i i te ahimā'a i te rau'a'ai = Lorsque la nourriture a été disposée, on recouvre le four de feuilles de "pūrau" assemblées en une sorte de tapis (ou encore avec des " 'āpiu " faits de feuilles d'arbres à pain).

'Ia 'ama te ahimā'a, e hūa'ihia = Lorsque la nourriture est cuite, on découvre le four.



Documentaire produit par Atelier Tahiti Docs

Réalisé par Marc E. Louvat.