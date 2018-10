Le Trail Rauto’a aura bien lieu, ce samedi

Rédaction web

L’histoire avait quelque peu échauffé les chasseurs en charge de la sécurisation du parcours du Trail Rauto’a, qui aura lieu ce samedi 13 octobre à Mahaena. Dimanche dernier, en faisant une ronde sur le parcours de 19 km, ils découvrent que plus de 200 mètres de cordes servant à la sécurité des traileurs ont disparu. En plus d’ajouter des frais à l’organisation de l’événement, ce vol les a contraints à réitérer l’opération de sécurisation. Mais une fois la colère passée et le travail terminé d’être refait ce jeudi matin, la 5édition du Trail Rauto’a aura bien lieu comme prévu.L'association des chasseurs de Mahaena Rauto’a, qui co-organise cette course en montagne avec l’association Tamarii Punaruu, espère faire mieux que l’an dernier en termes de participation, en dépassant les 534 traileurs. Ce mercredi, ils comptabilisaient 364 inscriptions, et elles ne seront closes que ce vendredi.Deux courses sont prévues. La première partira à 7 heures de la place Anapu à l’embouchure de la rivière de Mahaena. Destinée aux séniors "Elite", elle les mènera sur un parcours de 19 km en milieu naturel. La seconde, la "fun" à l'intention des plus jeunes, partira à 7 h 10 du même endroit pour une distance à parcourir d’environ 8 km. L’arrivée se fera au point de départ.