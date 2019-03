Le Tavini invite la population à un débat démocratique ce samedi

Rédaction web avec Thierry Teamo



Le parti indépendantiste le répète, il veut un État de droit. Car "tant que nous resterons une collectivité d’État, on ne pourra pas mettre en place un développement durable", assure Oscar Temaru.L’idée du leader du Tavini Huiraatira est donc d’inviter la population à "se prononcer démocratiquement sur l’avenir de notre pays en utilisant cette plateforme des européennes", et plus précisément en glissant dans l’urne, le 25 mai prochain, un bulletin "Maohi Nui".Le parti bleu ciel souhaite s’expliquer sur ce sujet et également débattre avec le plus grand nombre de la constitution d’un gouvernement Maohi Nui, lors d’une réunion organisée ce samedi 30 mars à 17 heures au motu Ovini de Faa’a.Mais Oscar Temaru prévient, "pour cette grande réunion, s’il y a 200 ou 300 personnes qui viennent, ce n’est pas la peine, on n’ira pas plus loin. Je souhaiterais vraiment qu’il y ait une grosse participation avec quelques milliers de personnes, pour qu’il y ait un débat. (…) Je demande à chacun d’essayer de mettre de côté pour un moment l’esprit partisan et de mettre en avant, tout en haut, notre pays, notre peuple."