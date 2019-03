Le Tavini et l’association 193 n’auront pas vu Annick Girardin

À 9 h 30 ce vendredi matin, c’est par la Pointe des Pêcheurs que la ministre des Outre-mer Annick Girardin et la délégation des officiels sont arrivés au 17e Forum des Pays et Territoires d’Outre-Mer avec l’Union européenne.



Ils ont fait leur entrée par l’arrière du Ia Ora Beach Resort de Punaauia, alors que près de quatre-vingts militants anti-nucléaire et Tavini étaient postés à l’entrée de l’établissement, à grand renfort de banderoles et de drapeaux.