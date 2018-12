Le Tavini Huiraatira lance une pétition pour soutenir la plainte pour crimes contre l’humanité

Leur garde à vue du 29 novembre n’aura pas entamé leurs forces de conviction. Oscar Temaru, Vito Maamaatuaiahutapu et Heinui Le Caill sont revenus en détails sur cette journée devant près d’une centaine de présidents de section, de militants du Tavini Huiraatira, lors d'une réunion samedi soir.Plus de 2 heures de discussion pour finalement recentrer l’attention sur la plainte déposée par Oscar Temaru devant la Cour pénale internationale et sur la pétition qu'il souhaite mettre en place. "Cela fait quelque temps déjà que nous réfléchissons à mettre en route cette pétition. Il y sera question de rappeler la plainte que nous avons déposé au tribunal de La Haye pour crimes contre l'humanité, la plainte contre les anciens présidents de la République et l'actuel, Emmanuel Macron, ainsi que la plainte déposée par l'Église, à savoir la violation des droits de l'homme, le non-respect de l'environnement et les conséquences des essais nucléaires" a expliqué le président du Tavini Huiraatira.